Encuesta Cadem posiciona a Tomás Vodanovic y Lautaro Carmona como los políticos mejor y peor evaluados del país

10 may. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 10 de mayo hizo un repaso por las figuras políticas más relevantes del país, destacando la imagen positiva que tiene la ciudadanía del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA).

Vodanovic el político con la mejor imagen

La encuestadora comenzó preguntando por el "conocimiento de las figuras públicas", destacando entre estos el quíntuple empate entre Michelle Bachelet (PS), Gabriel Boric (FA), Camila Vallejo (PC), Jeannette Jara (PC) y Johannes Kaiser (PNL) como los políticos más conocidos.

En el lado opuesto de la balanza, los políticos menos conocidos del país son el diputado republicano Agustín Romero (55%); la senadora de RN, Andrea Balladares (57%); el diputado del PDG, Javier Olivares (58%); el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (60%); y la senadora socialista, Daniella Cicardini (65%).

Luego de esto, Cadem preguntó por la "imagen de las figuras políticas", destacando la valoración positiva de Tomás Vodanovic (60%); su par de Ñuñoa, Sebastián Sichel (56%); el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (54%); la exPresidenta, Michelle Bachelet (52%); y el jefe comunal de Providencia, Jaime Bellolio (51%).

En el extremo opuesto, los políticos con la menor imagen positiva son: el timonel del PC, Lautaro Carmona (17%); la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez (28%); la senadora Daniella Cicardini (30%); el diputado Javier Olivares (31%); y la diputada PC y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (32%).

Aprobación presidencial de José Antonio Kast

En cuanto a la evaluación del Presidente José Antonio Kast, un 53% desaprueba su gestión y un 42% aprueba su forma de gobernar. Estas cifras suponen un contraste con la medición de Cadem de mediados de semana, cuando el mandatario logró un 56% de desaprobación y un 38% de aprobación.

En cuanto a las razones para aprobar al gobernante, destaca con un 51% la opción "Ha tomado decisiones de manera valiente, aunque sean impopulares"; mientras que la razón principal para desaprobarlo es "Reforma Tributaria. Disminución de impuesto a las empresas", con un 53% de las preferencias.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 166 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 59,9% al cumplirse una cuota de 1.004 casos de un total de 1.677 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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