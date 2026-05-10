"Te siento aquí, a mi lado siempre": Diana Bolocco dedicó emotivo mensaje a su madre fallecida

10 may. 2026 - 20:20 hrs.

En este Día de la Madre, distintas figuras de la televisión recordaron a las mujeres que les dieron la vida con sentidos mensajes a través de sus redes sociales.

Una de ellas fue Diana Bolocco, quien compartió una emotiva publicación dedicada a su mamá, Rose Marie Fonck, quien falleció en enero pasado a los noventa años.

"Te pienso todos los días"

"Te pienso todos los días", comenzó expresando la animadora en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía de cuando era bebé, tomada en brazos por su madre.

"Te hablo, me río de tus cosas, me emociono con tus recuerdos, te pido que me arregles la vida (y siempre lo haces) y, sobre todo, te siento", agregó la también periodista.

Bolocco continuó con su sentido mensaje, manifestando que todavía percibe muy cerca a su madre a pesar de su partida.

"Te siento aquí, a mi lado siempre, con tu olor a flores, tus carcajadas, tu presencia ligera y tan potente, como el ángel que eres y que siempre fuiste", expuso.

Finalmente, Diana Bolocco cerró el mensaje con una emotiva frase: "Te adoro, mamá. Feliz día".

La publicación generó rápidamente cientos de reacciones entre sus seguidores. En apenas unas horas, la fotografía superó los 21 mil "me gusta" y acumuló cerca de 230 comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diana Bolocco (@dianaboloccof)

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