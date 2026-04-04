"Muy chica para hacer fuerza": Publicación de Cristián Sánchez de su hija haciendo ejercicio generó debate entre seguidores

04 abr. 2026 - 07:00 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista y animador de televisión, Cristián Sánchez, compartió un video en el que presumió a su hija Gracia haciendo ejercicio.

La niña de 10 años, fruto de su matrimonio con Diana Bolocco, aparece realizando una serie de ejercicios en un gimnasio junto a su padre, sin embargo, la publicación generó debate en los comentarios por parte de los seguidores de Cristián.

"Tuvimos compañía en el gym... Me encanta cómo los hábitos se van traspasando... sin palabras, solo el ejemplo", fue lo que escribió el conductor en la descripción del posteo.

¿Qué comentarios recibió Cristián Sánchez?

Pero la publicación comenzó a llenarse de comentarios divididos en los que algunas personas celebraban que la niña comenzara a realizar deporte a tan temprana edad, para prevenir enfermedades o el sedentarismo.

"Si todos hubiésemos hecho ejercicios a esa edad, no seríamos obesos y no tendríamos problemas de rodilla", o "futura Miss Chile y próxima animadora de TV. ¿Y si no? Bien por inculcar el deporte y desarrollo de masa muscular. Quienes critican solo lo hacen desde la ignorancia y envidia", fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, algunos usuarios criticaron su actuar, diciendo que, "en todos los gimnasios de Chile no permiten menores de edad" o algunos se preguntaron si es "muy chica para hacer esa fuerza, ¿o no? Mejor que baile y dance".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristia?n Sa?nchez / periodista (@crissancheztv)

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