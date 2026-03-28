Genera casi 10 mil dólares al mes: El exitoso negocio de Pedro Cisternas, hijo de Diana Bolocco

28 mar. 2026 - 13:36 hrs.

Pedro 'Piru' Cisternas, hijo de Diana Bolocco, dio un radical vuelco en su vida. Pese a que en 2023 debutó como futbolista profesional en Trasandino, dejó atrás su carrera deportiva y actualmente tiene un novedoso negocio que ya suma millonarias ganancias.

Se trata de una startup de inteligencia artificial que creó junto con el esquiador Nicolás Pirozzi, en un proceso que han ido documentando a través de redes sociales.

El nuevo emprendimiento de Pedro Cisternas

El nombre de la empresa es NutrIA, aplicación que usa inteligencia artificial y que entrega información nutricional sobre los alimentos a partir de una fotografía.

La app ha alcanzado popularidad en poco tiempo, en especial para quienes buscan controlar las calorías y decidir cuáles son los mejores alimentos para su dieta.

¿Cuánto dinero genera?

Según publicó el Diario Financiero, la aplicación cuenta actualmente con 3.100 suscriptores y genera ingresos mensuales cercanos a los 9.400 dólares, es decir, $8.638.600 aproximadamente.

En el balance 2025, tuvo una facturación de 66 mil dólares, unos 61 millones de pesos chilenos, aunque la empresa está creciendo un 10% cada mes.

Asimismo, NutrIA figura a la venta en una plataforma estadounidense con un valor de 700 mil dólares, unos 649 millones de pesos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de nutrIA – tu apoyo para comer con equilibrio (@nutria.dev)

Todo sobre Famosos chilenos