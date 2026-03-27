"La vida nos sigue premiando": Ex chica Mekano confirma que está en la dulce espera de su cuarto hijo

27 mar. 2026 - 20:15 hrs.

Nicole Nef, ex chica Mekano compartió una importante noticia con sus seguidores. La recordada figura televisiva anunció que está embarazada de su cuarto hijo con Rodrigo Delgado, exministro del gobierno de Sebastián Piñera.

La noticia fue revelada a través de la cuenta de Instagram de Nicole, quien no pudo ocultar su emoción y reconoció que fue una sorpresa. "La vida una vez más me sorprende y nos sigue premiando. Mi cuarto llegó cuando menos lo imaginaba, pero tal vez cuando mi corazón más lo esperaba", confesó Nef.

El último embarazo de Nef fue en 2015. Ocasión en la que dio a luz a los mellizos María Gracia y Mariano, dos años después de convertirse en madre por primera vez con su hijo Santiago.

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En la dulce espera

"Algo muy bueno tengo que haber hecho en otra vida para merecer tanto en esta. Por mucho tiempo soñé con tener una guagüita más, pero después de 10 años criando casi trillizos, creí que ya sería imposible concretar ese sueño y confieso que ya había dejado de esperarlo”, expresó la exbailarina.

Las felicitaciones no tardaron en llegar. Tanto amigos como familiares compartieron su emoción en los comentarios y dedicaron buenos deseos para Nicole y su esposo en esta nueva etapa.

Finalmente, la relacionadora pública aprovechó la publicación para dedicar unas palabras al bebé y a Rodrigo Delgado. "Acá estamos todos esperándote con ansias, cachorro... Gracias Diosito por tanto. A ti, mi Rodrigo, un te amo gritado con todas mis fuerzas. ¡Este cumpleaños, no lo olvidaré jamás!", cerró.

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