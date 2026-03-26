Kel Calderón responde por rumores sobre embarazo y revela "diferencias irreconciliables" con su pareja

26 mar. 2026 - 12:23 hrs.

¿Qué pasó?

Kel Calderón aclaró las dudas de varios de sus seguidores en Instagram, respecto a un supuesto embarazo. La abogada hizo una dinámica de preguntas a través de historias y respondió algunas sobre su vida personal y profesional.

La hija de Raquel Argandoña se sinceró con su comunidad y no solo descartó rumores, también habló por primera vez sobre ciertas intimidades de su vida en pareja.

"Estás embarazada ¿verdad?", preguntó un seguidor. A lo que la influencer respondió con humor: "No no, no, mis únicas guaguas son la Martina y Lucifer".

Ambos son las mascotas Kel, Martina tiene doce años y es una perrita de raza Yorkshire Terrier, mientras que Lucifer es un gato que la ha acompañado por varios años. En la historia donde descartó cualquier posibilidad de embarazo adjuntó una fotografía de sus dos queridos compañeros de vida.

Su respuesta no solo aclaró que no está esperando un hijo, sino que dejó ver que, pese a la estabilidad de su relación amorosa, ni ella ni su pareja el Chef Renzo Tissinetti esperan convertirse en padres por ahora.

@k3lcalderon Instagram

Otra de las dudas que respondió durante la dinámica tiene que ver precisamente con su relación. Le preguntaron qué no le gustaba de su novio y, por primera vez, sobre las diferencias que tienen como pareja.

"Con Tisinetti tenemos diferencias irreconciliables en nuestra relación. Una es que no le gusta la pizza con piña y dos es que no es bueno para las demostraciones de afecto en público", dijo entre risas.

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