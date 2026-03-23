"Ella sabe que yo estoy en otro nivel ": La dura respuesta de Daniela Aránguiz a Faloon Larraguibel

23 mar. 2026 - 18:22 hrs.

Directa y sin pelos en la lengua. Así fue la respuesta de Daniela Aránguiz a las recientes declaraciones de Faloon Larraguibel, donde dejó claro que no hay buena relación entre ambas, pese a que son concuñadas, pues comparten un vínculo amoroso con los hermanos Raimundo y José Manuel "Cuco" Cerda.

En entrevista con el medio Todo Se Sabe, Faloon mencionó que el único contacto que mantiene con Aránguiz es cuando se encuentran en eventos o celebraciones. Daniela, por su parte, aseguró que estaba a otro nivel para competir con ella y que de su parte no hay conflicto.

"No tenemos muy buena relación, o sea, no nos vemos, no nos llevamos. Nos hemos encontrado en carretes, obvio. Nos saludamos normal. Hay códigos ahí", afirmó Faloon luego que le preguntaran si veía a Aránguiz en la competencia de baile donde ella participa.

Respuesta de Daniela Aránguiz

El panel del programa de farándula, Sígueme, comentó el tema y Aránguiz no se guardó nada: "Ella sabe que yo estoy en otro nivel para concursar. Soy panelista hace muchos años. Si voy a un reality no quedo como chica reality, con la trayectoria televisiva y lo cotizada que soy en todos los canales de televisión. Lo digo abiertamente, porque no tengo pelos en la lengua y todo el mundo lo sabe", replicó.

En ese sentido, afirmó que tiene propuestas de todos los canales de televisión, pero ella prefiere estar donde está, incluso dijo que le ofrecieron una gran cantidad de dinero para participar en el programa de baile donde está Faloon y también rechazó la oferta.

Daniela Aranguiz. Sígueme

Respecto a los momentos en los que han coincidido, la panelista desmintió que se toparon en carretes y aclaró: "Yo vivo en Los Trapenses, la Faloon creo que vive en La Florida. No vamos a los mismos malls, pero obviamente hemos compartido asados en la casa de Kathy —Madre de Raimundo y José Manuel— con sus niños incluso, y preciosos todos".

Finalmente, la ex de Jorge Valdivia concluyó su intervención diciendo que por su parte, no hay conflicto y tiene la mejor onda con Faloon, incluso destacó que la considera "una mujer sacrificada y tirada para arriba".

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