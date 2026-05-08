Hijo mayor de Gonzalo Valenzuela debutó como modelo y sorprendió por su parecido con el actor

08 may. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

Silvestre Valenzuela, hijo mayor de Gonzalo Valenzuela y la actriz argentina Juana Viale, comenzó a dar sus primeros pasos en el modelaje con una campaña para una marca juvenil.

El joven de 18 años compartió en sus redes sociales imágenes de esta experiencia frente a las cámaras, donde apareció con un estilo urbano y relajado. Sin embargo, gran parte de las reacciones estuvieron marcadas por su parecido físico con el actor chileno.

Las fotografías rápidamente comenzaron a circular entre seguidores y medios argentinos. En las imágenes, Silvestre aparece posando para una campaña vinculada a moda juvenil, marcando así su debut en el rubro.

La aparición pública de Silvestre

Esta no es la primera vez que Silvestre genera reacciones en redes sociales. Meses atrás ya había llamado la atención tras asistir junto a su madre a los Premios Martín Fierro 2025 en Argentina.

En aquella ocasión, Silvestre también recibió comentarios por su parecido con Gonzalo Valenzuela y por su presencia pública junto a Juana Viale.

Actualmente, el joven suma más de 3 mil seguidores en Instagram, donde comparte principalmente registros de su día a día con viajes y fotografías familiares.

La familia de Gonzalo Valenzuela y Juana Viale

Gonzalo Valenzuela y Juana Viale tuvieron tres hijos: Silvestre, Alí y Ringo. Este último falleció durante el embarazo de la actriz.

Con esta campaña, Silvestre Valenzuela suma su primera experiencia pública ligada al modelaje y comienza a abrirse paso en el mundo de la moda y las redes sociales.

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