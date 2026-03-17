Gonzalo Valenzuela revela la razón detrás de su quiebre con Kika Silva

17 mar. 2026 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

El actor Gonzalo Valenzuela reveló las razones detrás del quiebre con su exesposa, Kika Silva. La relación empezó en 2023, un año después se casaron y a principios de este año decidieron tomar caminos distintos.

En conversación con la periodista María Luisa Godoy, el actor expuso que la decisión fue tomada en conjunto, por diferencias personales que involucran proyectos y objetivos de vida. Asimismo, afirmó que la idea de separarse tenía la intención de mantener un vínculo, pero desde una amistad.

Valenzuela abrió su corazón y habló sobre su resiliencia en la vida y sus emociones tras la ruptura, además de contar detalles de lo que fue el proceso de separación. Incluso, recordó una conversación con su exesposa en la que se evidencia la madurez de ambos.

"Estoy bien. Cuesta separarse, si al final se rompe una ilusión, pero nos dimos cuenta de que podemos ser mucho mejores amigos que pareja. Hay que ser honesto, coherente y aceptar", expresó al ser consultado por su reciente quiebre amoroso.

Mejor amigos que pareja

Aunque Gonzalo asegura que su relación fue hermosa y ambos lo pasaron muy bien, llegaron a la conclusión de que como pareja tenían objetivos diferentes, entre los que se cuentan los planes de maternidad.

"Me van a retar, pero lo voy a contar. La Kika me dice 'vo eri un cacho. Tienes tres hijos y dos exmujeres'. Yo le dije: Yo creo que tú eres más cacho, porque quieres tener hijos y yo estoy por cumplir 50. Dime quién es el cacho en realidad", relató entre risas.

En ese sentido, aseguró que solo tenían que darse cuenta y aceptar, se llevan muy bien y confesó que se tienen gran aprecio el uno por el otro. "La adoro con todo mi corazón. Obvio que duele separarse, pero ya estoy grande para remar en contra y cuando uno rema en contra no avanza".

Gonzalo Valenzuela y Kika Silva. Instagram

Respecto a la buena relación que mantiene con otras exparejas, el actor afirmó que la clave es tener una buena comunicación y admitió que "he tenido miles de atados con todas, pero tenemos niños y, por más que tengamos diferencias, hay que comunicarnos".

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