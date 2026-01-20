Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

"Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja": Gonzalo Valenzuela y Kika Silva

Después de varios rumores y especulaciones, Gonzalo Valenzuela y Kika Silva confirmaron este martes el fin de su matrimonio, que se extendió durante 1 año y 8 meses.

La información fue dada a conocer por la ahora expareja mediante una publicación compartida en redes sociales, en la que expresaron que el quiebre amoroso se dio en buenos términos.

Lo más visto de Tendencias

"Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja"

"Hola queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras", comenzaron escribiendo en la declaración conjunta.

Ir a la siguiente nota

El actor y la animadora de televisión comentaron que "hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja. Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto".

"Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros", añadió la expareja, que se conoció luego de la Gala del Festival de Viña 2023.

Para cerrar, aprovecharon para agradecer "el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias".

Todo sobre Famosos chilenos

Leer más de

Notas relacionadas