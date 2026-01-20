"Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja": Gonzalo Valenzuela y Kika Silva

20 en. 2026 - 16:08 hrs.

Después de varios rumores y especulaciones, Gonzalo Valenzuela y Kika Silva confirmaron este martes el fin de su matrimonio, que se extendió durante 1 año y 8 meses.

La información fue dada a conocer por la ahora expareja mediante una publicación compartida en redes sociales, en la que expresaron que el quiebre amoroso se dio en buenos términos.

"Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja"

"Hola queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras", comenzaron escribiendo en la declaración conjunta.

El actor y la animadora de televisión comentaron que "hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja. Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto".

"Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros", añadió la expareja, que se conoció luego de la Gala del Festival de Viña 2023.

Para cerrar, aprovecharon para agradecer "el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias".

