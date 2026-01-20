"Infinitas gracias por tanto": Rodrigo Sepúlveda compartió triste pérdida que lo enluta

20 en. 2026 - 14:50 hrs.

A través de sus redes sociales, el conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, compartió una lamentable noticia que lo sorprendió durante el día martes.

Por medio de una publicación de Instagram, el periodista publicó una serie de imágenes en donde comunicó la pérdida de un miembro de su núcleo familiar.

"Infinitas gracias por tanto"

Se trata del triste fallecimiento de su perrita Nala. Rodrigo Sepúlveda en sus redes sociales la había descrito como "un poco malvada", pero además amorosa y totalmente leal.

Inmediatamente se llenó de comentarios de sus seguidores: "Lo siento mucho! Un abrazo grande querido", "Un abrazo fuerte para ti mi querido Sepu!", "Hermosa Nala, corre feliz al cielo", "Ay nooo Sepu qué penita!!! Son parte de la familia... un abrazo".

En el carrusel que compartió Sepúlveda, se puede ver a Nala compartiendo junto a su familia durante las vacaciones y en la casa con los padres del rostro de Mega.

Revisa las imágenes: