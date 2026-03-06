Bad Bunny la visitó en su paso por Chile: Así es el tour por prestigiosa viña nacional

06 mar. 2026 - 20:26 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny sorprendió a todos al compartir varias fotografía de su estadía en Chile, el pasado mes de enero en el contexto de su gira mundial "Debí Tirar Mas Fotos".

El registro lo publicó en sus historias de Instagram, donde también dedicó unas palabras de agradecimiento a su público chileno y dejo ver que visitó una de las viñas nacionales más conocidas.

Muchos creyeron que el querido cantante se encontraba de paso por Chile, poco tiempo después confirmaron que las recientes publicaciones del artista, solo se trataban de recuerdos.

Una de las historias que más llamó la atención, además del escrito donde reconoce tener gran cariño por sus fanáticos chilenos, fue una donde parece estar en una cena brindando con varias copas de vino.

Al instante algunos reconocieron el lugar donde fueron grabados los videos, fue específicamente parte del recorrido de la experiencia sensorial "Origen de una leyenda" que se enfoca en el vino más icónico de Chile. Se confirmó que era la viña nacional Concha y Toro, puesto que estos repostearon las historias y publicaron el recuerdo que dejó el cantante tras su visita.

"Un momento inolvidable"

Las cuentas de la Viña Concha y Toro y Don Melchor Wine, la marca con el vino #1 del top 100 vinos del mundo, no solo repostearon las historias del cantante, sino que presumieron la foto de la botella de vino Don Melchor 2021, autografiada por Bad Bunny.

"Viva Latinoamérica, viva Chile", escribió el artista junto a su firma. Asimismo, mencionaron en la descripción del post: "Cuando dos N° 1 se encuentran, nace un momento INoLVIDABLE", haciendo referencia a una de las canciones más conocidas del último álbum de Benito.

¿Cómo es el tour de la Viña Concha y Toro?

De acuerdo con información en la página del programa Enoturismo Chile, la conocida Viña Concha y Toro que visitó el cantante puertorriqueño está ubicada en Valle del Maipo, comuna de Pirque, y ofrece seis experiencias distintas basadas en catas de vino premium, maridajes y un ambiente lleno de naturaleza.

La mayoría de los tours incluye visitas guiadas por el parque, recorrido por las bodegas de la viña, paseos por el mirador y copas de vino de regalo. También tienen experiencias que invitan a sumergirse en la historia de la viña y la emblemática casa Don Melchor, figura fundamental en el desarrollo del vino fino en Chile.

Los valores de los tours van desde los $35 mil hasta los $120 mil pesos por persona y una de las experiencias más particulares es la visita nocturna que revive la legendaria historia de Casillero del Diablo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Viña Don Melchor (@donmelchorwine)

Todo sobre Tendencias