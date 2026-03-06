Se suman nuevos artistas invitados a los sideshows de Lollapalooza 2026: Todos son músicos chilenos

06 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Este viernes se anunciaron tres nuevos artistas invitados que se presentarán en los "sideshows" de Lollapalooza 2026, cada uno acompañando a músicos en sus respectivos espectáculos.

Todos los cantantes son chilenos y llevarán los géneros del electro, indie, art y dream pop a los escenarios de Blondie, Sala Metrónomo y Teatro Caupolicán el próximo 16 de marzo.

Los nuevos artistas invitados a los sideshows de Lollapalooza 2026

En concreto, cada uno de los invitados será parte de los shows de los artistas principales de cada sideshow, que en esta edición de Lollapalooza estarán a cargo de TV Girl, Royel Otis y Djo.

Idea Blanco

Es una cantante oriunda de Talca que produce y compone canciones art pop y dream pop con evidentes influencias indie, logrando atraer a más de 4 mil oyentes mensuales en Spotify. Estará acompañando a TV Girl en Blondie.

St. Mängata

St. Mängata es una banda que pertenece al movimiento que es referente del indie pop y es oriunda de Quintero. Con dos EP y un álbum ya lanzados, los músicos que buscan relatar el espectro de emocionalidad en sus canciones se presentarán junto a Royel Otis en Sala Metrónomo.

Zebra 93

Con una trayectoria musical de más de 10 años, Zebra 93 interpretará "Místico Mezcal" y todas sus canciones de música pop electro y una propuesta de sonido retrofuturista en el día en que Djo tendrá su sideshow en Teatro Caupolicán.

Todo sobre Lollapalooza