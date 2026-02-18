Lollapalooza Chile 2026: Revelan cuáles serán los horarios del festival musical

18 feb. 2026 - 18:12 hrs.

Lollapalooza Chile dio a conocer este miércoles los horarios oficiales de su edición 2026, que regresará al Parque O'Higgins en la Región Metropolitana los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo. El festival promete tres jornadas con lo mejor del pop, la electrónica, el rock y la música local.

Con apertura de puertas programada para las 13:00 horas, cada jornada y programación será hasta pasada la medianoche en los escenarios Cenco Malls, Banco de Chile, Perry’s, Cúpula y Kidzapalooza.

Viernes 13 de marzo

El viernes 13 de marzo uno de los hitos principales será la presentación de Sabrina Carpenter, quien cerrará el Cenco Malls Stage entre las 22:15 y las 23:35 horas.

Ese día también se presentarán Kygo, Young Cister, Doechii, Interpol, Deftones y Tom Morello, además de artistas como Ben Böhmer, BUNT., Gondwana y The La Planta, configurando un cruce entre pop global, rock alternativo, electrónica y talento latinoamericano.

Sábado 14

Para el sábado 14, el cierre estará a cargo de Tyler, The Creator, programado entre las 22:15 y las 23:30 horas en el escenario principal.

La jornada incluye además a Lorde, Turnstile, Peggy Gou, RØZ y Yousuke Yukimatsu, junto a presentaciones de Orishas, KATSEYE y Balu Brigada, consolidando un día de gran diversidad musical.

Los cabeza de cartel de Lollapalooza Chile 2026 contarán con presentaciones extendidas, permitiendo recorrer sus repertorios con montajes de alto nivel técnico y visual. De esta forma, artistas como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi e Interpol tendrán espacios protagónicos en cada jornada.

En esta edición, los artistas chilenos también asumirán roles centrales en los cierres: Young Cister será el encargado de cerrar el viernes 13, mientras que Los Bunkers harán lo propio el sábado 14, reforzando la presencia nacional en los momentos clave del festival.

Domingo 15

El domingo 15 de marzo marcará el cierre de Lollapalooza con Chappell Roan en el Cenco Malls Stage entre las 22:30 y la medianoche.

La jornada final contará además con Skrillex, Lewis Capaldi, Addison Rae, Danny Ocean, TV Girl, Quilapayún, RIIZE y Brutalismus 3000, ofreciendo una mezcla de pop, electrónica y propuestas emergentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meganoticias (@meganoticiascl)

Todo sobre Lollapalooza