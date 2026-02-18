"Haciéndole punta para apuñalarme": Youtuber italiano cuenta peligroso momento que vivió en visita a Chile

18 feb. 2026 - 19:05 hrs.

Durante una conversación en un programa digital, el youtuber "Zazza el italiano" reveló que durante su visita a Chile vivió un momento de alto riesgo mientras grababa un video para su canal.

El también influencer relató que mientras hablaba con una persona que contaba sobre su vida inmersa en la droga, un delincuente quería apuñalarlo con un destornillador.

El tenso momento que vivió Zazza

En medio del podcast "The Wild Project" es que Zazza le contó a Jordi Wild el momento cuando estaba grabando a gente que consumía pasta base y su vida en la calle, cuando el ambiente comenzó a ponerse tenso y peligroso.

"Estoy hablando con ellos y me llaman mis contactos diciéndome que tenemos que irnos rápido porque estaba llegando gente para hacernos daño", parte contando el youtuber.

"Mientras estoy grabando, un loco está con un destornillador haciéndole la punta para apuñalarme", "¿Y tú lo veías eso?", pregunta el entrevistador, y Zazza responde: "Si claro, yo lo miraba a él y hablaba con las personas. Si se acerca, bueno, vamos a ver qué tal, porque estaba en una calle cerrada".

A pesar de que no pasó a mayores porque se fue del lugar, el influencer mencionó en una entrevista hace algunos meses que Chile "es el mejor país de Latinoamérica desde el punto de vista de la criminalidad y lo económico", frase que mencionó luego de haber visitado la región.

Revisa el clip de la entrevista en The Wild Project: