Actor Shia LaBeouf es detenido por agresiones en Nueva Orleans: Fotos y videos del altercado fueron viralizados

18 feb. 2026 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

El actor estadounidense Shia LaBeouf fue arrestado y acusado el martes por haber presuntamente agredido a dos personas en Nueva Orleans, según informaron medios de comunicación estadounidenses.

Los investigadores señalaron que LaBeouf causó un altercado y estaba "mostrándose cada vez más agresivo" en un establecimiento no identificado, y añadieron que un miembro del personal había intentado sacar al actor del lugar, según el New York Times.

Las agresiones de LaBeouf en Nueva Orleans

Un comunicado de la policía mencionó que una persona denunció "haber recibido golpes de LaBeouf, quien usó sus puños en varias ocasiones", pero de un momento a otro el actor desapareció.

Testigos dijeron a la policía que LaBeouf había abandonado la zona, pero regresó más tarde y empezó a "actuar de forma aún más agresiva", volviendo a pegarle a la misma persona.

El actor fue arrestado y acusado de agresión simple, un delito menor, tras ser atendido por heridas en un hospital, según el New York Times. Esta no es la primera vez que el actor de "Transformers" y "Megalópolis" protagoniza un altercado de violencia.

En diciembre de 2020, una exnovia de LaBeouf, la músico FKA Twigs, presentó una demanda acusándolo de agresión sexual y malos tratos, aunque ambos sellaron un acuerdo extrajudicial.

Mira los registros del altercado viralizados:

Imágenes del altercado que protagonizó Shia LaBeouf. / TMZ.