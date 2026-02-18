Soldado israelí acusado de estar involucrado en ataque a hospital en Gaza estaría en Chile: Presentan querella por genocidio

18 feb. 2026 - 17:56 hrs.

¿Qué pasó?

El abogado chileno Pablo Araya, en representación de la fundación internacional The Hind Rajab, interpuso una querella criminal contra el soldado israelí Rom Kovtun, a quien acusa de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.

Según lo informado, Kovtun, identificado como francotirador, se encontraría actualmente en territorio chileno, país que figura entre los destinos preferidos de vacaciones para soldados israelíes, junto a la Patagonia argentina.

La querella

Desde el despacho de abogados confirmaron que el ciudadano israelí, de origen ucraniano, permanece en Chile desde el 6 de febrero, basándose en material audiovisual publicado en sus propias redes sociales.

El documento judicial expone que al acusado se le siguió la pista a través de publicaciones difundidas durante sus actividades militares. En una de ellas, aparece una fotografía acompañada de la frase “de camino a La Haya”, mientras participaba en ataques en Gaza. En la presentación se sostiene que el soldado tenía “plena conciencia de la ilicitud de sus actos”.

La querella también consigna que Kovtun integraba el batallón “Shaked” de la brigada Givati israelí, en la unidad de francotiradores, y detalla la simbología que el propio militar exhibió en plataformas digitales.

Hechos en el hospital Al-Shifa

La acción judicial atribuye responsabilidad individual al soldado por delitos tipificados como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra internacionales, particularmente por su participación en la masacre perpetrada en el hospital Al-Shifa entre marzo y abril de 2024.

En ese contexto, el documento recoge publicaciones realizadas desde su cuenta de Instagram, donde escribió “hace calor en el Hospital Shifa”, en tono de burla, acompañado de la imagen de un francotirador. También se incorporan registros donde el uniformado se jacta de sus intervenciones en el territorio y de su presencia en los corredores de Filadelfia y Rafah tras la actuación en el citado recinto asistencial.

Jurisdicción invocada

Desde la representación legal indicaron que la acción se ampara en el principio de jurisdicción universal, argumentando que, conforme a la última misión permanente de las Naciones Unidas, la jurisdicción chilena puede proceder cuando el país donde se cometieron los hechos no puede o no quiere iniciar procesos legales.

La querella fue presentada mientras el acusado se encontraría en Chile, según los antecedentes recopilados por la parte querellante a través de sus propias publicaciones digitales.