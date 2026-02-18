Alerta Roja en Lampa: Llaman a evacuar sectores de la comuna por incendio forestal

18 feb. 2026 - 16:59 hrs.

¿Qué pasó?

En la jornada de este miércoles, un incendio forestal forestal afectó a Lampa, Región Metropolitana, provocando que se declarara Alerta Roja en la comuna, debido que la emergencia se está desarrollando cerca de sectores poblados.

De hecho, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar a la comunidad La Resiliencia y Las Parcelas.

¿Qué se sabe del incendio en Lampa?

El organismo indicó que el fuego ocurrió en el Camino Noviciado 2, y hasta ahora ha afectado una superficie aproximada de 20 hectáreas.

En el lugar se encuentra trabajando el Cuerpo de Bomberos de Colina-Lampa, y el Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, además de dos brigadas y un camión aljibe de Conaf.

Alerta Roja

Considerando las características del incendio, se declaró Alerta Roja en la comuna, la cual estará vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.

"Con esta declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", detalló Senapred.

