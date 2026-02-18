BancoEstado entrega hasta 40% de descuento en farmacias: Estas son las cadenas adheridas

18 feb. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

BancoEstado ofrece importantes beneficios a sus clientes, buscando que puedan ahorrar en diversas categorías, como alimentación, entretención y también farmacias.

La institución financiera tiene acuerdos con dos cadenas, en las cuales los usuarios de Cuenta Rut y RutPay pueden lograr ahorrar hasta un 40% del total de sus compras.

¿Dónde usar el beneficio?

Doctor Simi

Los clientes del banco podrán acceder al descuento en la conocida cadena de farmacias Dr. Simi. Los días lunes, hay 30 por ciento de descuento en el total de la boleta, pagando con tarjetas BancoEstado: Débito, Crédito o BE Pay. Este descuento se compone de un 25 por ciento entregado por Dr. Simi más otro cinco por ciento por parte del banco. Es aplicable para compras de hasta 80 mil pesos con IVA incluido.

Asimismo, hay un descuento del 40 por ciento para usuarios que paguen con la aplicación RutPay. No es acumulable con otras promociones salvo disposición expresa, aplica para compras de hasta 80 mil pesos con IVA incluido.

Es válido solo para compras presenciales y solo los días lunes 23 de febrero y 2 de marzo.

Farmacias Ahumada

En Farmacias Ahumada también tienen un 40% de descuentos para los clientes que compren los viernes 20 y 26 de febrero con Rutpay.

La promoción tiene un tope de descuento de 20 mil pesos, y aplicará en medicamentos y vitaminas el día 20, y se sumará dermocosmética el día 26.

Para más información, revisa las bases acá.