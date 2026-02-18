Bono Control Niño Sano: Este es el monto que puedes recibir durante 24 meses

18 feb. 2026 - 14:00 hrs.

El Bono Control Niño Sano es un beneficio monetario que se entrega mensualmente a quienes tienen integrantes de menos de 6 años en el núcleo familiar.

El programa, otorgado por un plazo de 24 meses, está destinado a quienes acrediten tener al día el Control de Salud Niño Sano de los menores de edad que estén a su cargo.

Según lo reseñado por Chile Seguridades y Oportunidades, los destinatarios deben ser familias participantes de los programas de este subsistema de Protección Social.

¿Cuál es el monto que se recibe por el Bono Control Niño Sano?

El último monto estipulado para el Bono Control Niño Sano es de $10.000 mensuales por cada niño, niña o adolescente causante del beneficio.

Para su adjudicación, es fundamental que el destinatario cumpla con los requisitos señalados, siendo compatible con cualquier otro subsidio o bonificación gubernamental que reciba.

Siempre y cuando se acredite el cumplimiento de lo estipulado por la ley, el pago del bono se hace cada mes, con el fin de incentivar una actitud responsable hacia la salud de los infantes.

Estos son los requisitos para recibir el Bono Control Niño Sano

Para recibir la ayuda gubernamental no es necesario postularse, pues si se califica para su adjudicación, el Estado lo otorga de manera automática.

Es fundamental que se cumpla con los siguientes requisitos:

Recibir el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Que la familia tenga integrantes menores de 6 años al día 31 de marzo del año respectivo.

Que se haya acreditado tener al día el control de salud de niño sano, de acuerdo al procedimiento respectivo.

