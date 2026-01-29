Ante peligrosa toxina: Minsal extiende alerta alimentaria a nuevo lote de fórmula láctea infantil

29 en. 2026 - 15:02 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) extendió este jueves la alerta alimentaria a un nuevo lote de una fórmula láctea infantil por presencia de una toxina peligrosa llamada cereulida (Bacillus cereus).

La marca señalada lleva por nombre Alula, aunque no todos los productos corren riesgo, sino más bien los que el organismo publicó en su página web.

Hasta la semana pasada eran los siguientes:

Alula Gold 1 Premium 200 gramos (Lote 8000003178).

Alula Gold 1 Premium 400 gramos (Lote 8000003358).

Alula Gold 1 Premium 900 gramos (Lotes 8000003378 y 8000003379).

Alula Gold 2 Premium 200 gramos (Lote 8000003226).

Alula Gold 2 Premium 900 gramos (Lote 8000003236).

Alula Gold 3 Premium 900 gramos (Lotes 8000003308, 8000003347, 8000003348 y 8000003350).

Alula Gold Premium Comfort 200 gramos (Lotes 8000003224 y 8000003359).

Alula Gold Premium Comfort 900 gramos (Lotes 8000003246, 8000003385 y 8000003386).

El nuevo lote afectado

El Minsal destacó que el nuevo lote es el 8000003179 de Alula Gold 1 Premium de 400 gramos con fecha de vencimiento el 27 de noviembre de 2026.

"A las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se indica no consumirlos", dijo el entidad.

Al mismo tiempo, remarcó que "en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con manifestaciones clínicas, se recomienda acudir a un centro de salud".

