Azul Azul va por Gago: el argentino es el candidato prioritario para reemplazar a Menegini en la U

18 mar. 2026 - 12:33 hrs.

Universidad de Chile lleva algunos días sin técnico tras la salida de Francisco "Paqui" Menegini, y el argentino Fernando Gago aparece hoy como el candidato número uno para ocupar el cargo. Las negociaciones entre Azul Azul y el exvolante están avanzadas.

Gago, de 38 años, inició su carrera como entrenador en Aldosivi, pero el salto importante llegó con Racing de Argentina, uno de los clubes grandes del país, donde estuvo entre 2021 y 2023. De ahí dio su primer paso internacional al frente de las Chivas de Guadalajara en México durante 2024, donde registró un 55% de rendimiento.

Ese desempeño llamó la atención de Boca Juniors, su exclub, que lo contrató con buenos resultados iniciales: 64% de efectividad. Sin embargo, al no clasificar a la Copa Libertadores, la directiva encabezada por Juan Román Riquelme decidió prescindir de sus servicios. Su último paso fue por el Necaxa, también en México, donde apenas alcanzó el 35% de efectividad, y desde entonces se mantiene sin club.

El escenario que vivió Gago en Boca tiene similitudes con el de Menegini en la U: la eliminación en Copa Sudamericana ante Palestino lo dejó en una posición insostenible y finalmente fue desvinculado.

Azul Azul apunta a tener al nuevo técnico antes de fin de mes, considerando que el 5 de abril se retoma la actividad con la Copa de la Liga, torneo nuevo organizado por la ANFP. Universidad de Chile disputará esta temporada solo competencias nacionales: el Campeonato Nacional, la Copa de la Liga y la Copa Chile.

Más atrás en la lista aparecen Eduardo Berizzo y Martín Lasarte, pero Fernando Gago es hoy la prioridad. En los próximos días se espera la confirmación del nuevo entrenador del cuadro azul.