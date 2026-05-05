Escándalo en Santos: acusan a Neymar de agredir a hijo de Robinho durante un entrenamiento

05 may. 2026 - 01:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo foco de polémica sacude al fútbol brasileño. El delantero Neymar fue acusado de agredir a Robinho Jr, hijo del exjugador Robinho, durante un entrenamiento del Santos, generando una fuerte controversia al interior del club.

Según informó la prensa local, la representación del joven futbolista envió una notificación extrajudicial al club paulista exigiendo medidas tras el incidente ocurrido el pasado domingo.

De acuerdo con el relato, el conflicto se habría iniciado luego de que Robinho Jr. superara a Neymar en una jugada, lo que habría provocado la molestia del ex Barcelona y PSG.

La denuncia de Robinho Jr

El joven deportista denunció que Neymar “profirió insultos ofensivos”, para luego hacerlo tropezar y golpearlo con “una violenta cachetada en la cara”.

A raíz de estos hechos, la defensa de Robinho Jr. solicitó al Santos abrir una investigación interna, entregar registros audiovisuales del entrenamiento, emitir un comunicado oficial detallando las acciones adoptadas y coordinar una reunión para evaluar incluso una eventual rescisión de contrato.

La respuesta del Santos

Tras la denuncia, el club brasileño confirmó que ya inició un proceso para esclarecer lo ocurrido: “Santos FC informa que se inició una investigación interna inmediatamente después de los hechos para analizar el incidente entre Neymar Jr. y Robson de Souza Jr. (Robinho) durante el entrenamiento del pasado domingo 3 de mayo”, señalaron mediante un comunicado.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados se ha referido públicamente a la situación, mientras el caso sigue generando repercusiones tanto en Brasil como en el resto del mundo del fútbol.

Todo sobre Neymar