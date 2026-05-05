Operativo conjunto en Arica: decomisan armas y 130 kilos de droga

05 may. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un despliegue multidisciplinario de Carabineros, encabezado por la sección OS7 y en coordinación con la Fiscalía Local de Arica, permitió desarticular focos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas en la región.

Los operativos, enmarcados en los planes Escudo en Ruta y Barrera Norte, dejaron 11 detenidos de distintas nacionalidades y el decomiso de 1.200 kilos de cobre trenzado tipo “catenarias”, además de un importante arsenal y evidencia criminal.

Allanamientos y captura de imputados

Según informó el jefe de Zona, general Álvaro Martínez Vega, el procedimiento más relevante se gestó tras una investigación con vigilancia que culminó en el allanamiento de cuatro inmuebles. Allí fueron detenidos dos chilenos con antecedentes penales, ambos imputados quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por la Fiscalía de Arica.

El operativo, apoyado por el GOPE y la COP, permitió incautar 128 kilos de marihuana, un fusil de 9 mm, cinco pistolas de diversas marcas (Norinco, Browning, CZ), cerca de 600 municiones, más de 62 millones de pesos en efectivo, un vehículo y equipamiento táctico como placas antibalas y cascos de mimetismo.

En paralelo, los servicios desplegados en la segunda línea de control detectaron a siete personas -chilenos, peruanos, bolivianos y ecuatorianos- que transportaban más de 8,7 kilos de ketamina, gracias al trabajo de ejemplares caninos. Entre los detenidos figuraba un sujeto con orden de aprehensión vigente por conducción en estado de ebriedad.

Durante una fiscalización a un vehículo particular, Carabineros detuvo a dos mujeres chilenas que intentaban ocultar una pistola Browning calibre 380. El arma tenía su número de serie borrado y llevaba grabado el escudo del Ejército del Perú, lo que abre nuevas aristas investigativas sobre su procedencia.

Detalle del operativo

Detenidos: 11 personas (chilenos, peruanos, bolivianos y ecuatorianos).

Drogas: 128,3 kilos de marihuana y 8,7 kilos de ketamina.

Armamento: 1 fusil, 6 pistolas y más de 600 proyectiles.

Efectivo: Más de 62 millones de pesos y divisas extranjeras.



El delegado presidencial, Cristián Sayes, destacó el trabajo policial: “Queremos resaltar el importante trabajo que ha desarrollado Carabineros en Arica, logrando sacar de circulación a delincuentes vinculados al tráfico de drogas, narcotráfico y contrabando de cobre robado. Estos resultados son fruto de un trabajo coordinado y permanente entre las policías y la Fiscalía Regional”.



Por su parte, el fiscal regional Mario Carrera subrayó la preparación de la investigación: “Este procedimiento es el resultado de una investigación previa entre Carabineros y la Fiscalía, con diversas técnicas de investigación e incluso, la participación de un agente encubierto. Estas seis armas debemos, ahora, periciarlas para ver si han tenido participación en algún otro delito”.



Todos los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Arica por tráfico ilícito de drogas e infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos.