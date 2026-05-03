Más de 40 años de tradición en Santiago: histórica fuente de soda cierra sus puertas

03 may. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La emblemática fuente de soda ubicada en Plaza Italia, anunció su cierre a través de sus redes sociales, luego 40 años de historia en pleno centro de Santiago.

Los dueños del local se despidieron de sus clientes por medio de un emotivo mensaje a través de Instagram, la fuente de soda cerró sus puertas oficialmente este fin de semana.

El sentido mensaje de la fuente de soda en redes

El local Prosit compartió un emotivo mensaje de despedida en Instagram, donde agradeció a sus clientes: “Hoy nos toca despedirnos de estos rincones que fueron testigos del esfuerzo incansable de quienes entregaron su tiempo y corazón para mantener vivo el Prosit”, señalaron.

Bajo el mismo contexto, señalaron: “También nos llevamos en el alma las historias de nuestros clientes de siempre; que hoy nos visitan y nos cuentan con emoción cómo venían de niños, de la mano de sus padres, a sentarse en estos mismos lugares”.

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El nuevo local que se instalará

Finalmente, desde la cuenta de Instagram @losbaresonpatrimonio detallaron que en el local en que se situó por más de 40 años la fuente de soda Prosit se instalará un nuevo local de micheladas.