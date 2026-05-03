Nuevo sistema frontal en la zona centro-sur: ¿Cuándo lloverá en Santiago?

03 may. 2026 - 22:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un sistema frontal comenzará a afectar en los próximos días a la zona centro-sur del país, dejando a su paso lluvias y viento que se extenderán por distintas regiones con variada intensidad.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, ya se han emitido una serie de avisos ante el avance de este fenómeno, el cual se hará sentir con mayor fuerza durante el inicio de la semana.

Lluvias se intensificarán desde el martes

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el evento cobre mayor intensidad a partir del martes en las regiones de Ñuble y Biobío, donde podrían registrarse acumulados significativos. En sectores de precordillera y cordillera, las lluvias podrían alcanzar hasta los 50 milímetros.

Para la Región del Maule, en tanto, el sistema frontal se manifestará principalmente el miércoles, con montos estimados entre 25 y 40 milímetros en zonas cercanas a la cordillera.

¿Cuándo lloverá en Santiago?

Junto con las lluvias, el sistema frontal traerá viento de intensidad normal a moderada desde la mañana del lunes, principalmente en áreas cordilleranas de las regiones de Valparaíso, Región Metropolitana y O'Higgins, donde las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h hacia el miércoles.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante del sistema frontal, especialmente ante la posibilidad de precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo, lo que podría generar complicaciones en algunas zonas.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones frente a eventuales condiciones meteorológicas adversas.

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