Incluye a la Región Metropolitana: Emiten avisos por tres días con rachas de viento de hasta 70 km/h en zonas de seis regiones

03 may. 2026 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos de "viento normal a moderado" que dejará tres días con rachas de hasta 70 km/h en zonas de seis regiones del país, incluida la Región Metropolitana.

Tres días con vientos de hasta 70 km/h

La DMC indicó que el primer aviso se origina en un "sistema frontal que se aproxima a la zona" comprendida entre Valparaíso y el Biobío. La advertencia tendrá una vigencia entre la mañana del lunes 4 y la mañana del miércoles 6 de mayo.

En concreto, los sectores afectados son la Cordillera de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins; además del Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera del Maule, Ñuble y Biobío.

Estas serán las intensidades del viento, expresadas en km/h:

Región de Valparaíso

Cordillera: 25-40/rachas 60 (miércoles 6).

Región Metropolitana

Cordillera: 25-40/rachas 60 (lunes 4) y 25-40/rachas 60 (miércoles 6).

Región de O'Higgins

Cordillera: 25-40/rachas 50 (lunes 4) y 25-40/rachas 60 (miércoles 6).

Región del Maule

Litoral: 25-40/rachas 50 (miércoles 6).

(miércoles 6). Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (miércoles 6).

(miércoles 6). Valle: 25-40/rachas 50 (miércoles 6).

(miércoles 6). Precordillera: 25-40/rachas 60 (miércoles 6).

(miércoles 6). Cordillera: 25-40/rachas 70 (lunes 4), 25-40/rachas 60 (martes 5) y 25-40/rachas 60 (miércoles 6).

Región de Ñuble

Litoral: 25-40/rachas 60 (martes 5) y 25-40/rachas 60 (miércoles 6).

(martes 5) y (miércoles 6). Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (miércoles 6).

(miércoles 6). Valle: 25-40/rachas 50 (miércoles 6).

(miércoles 6). Precordillera: 25-40/rachas 60 (miércoles 6).

(miércoles 6). Cordillera: 25-40/rachas 60 (lunes 4), 25-40/rachas 60 (martes 5) y 25-40/rachas 60 (miércoles 6).

Región del Biobío

Litoral: 25-40/rachas 60 (martes 5) y 25-40/rachas 60 (miércoles 6).

(martes 5) y (miércoles 6). Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (martes 5) y 25-40/rachas 60 (miércoles 6).

(martes 5) y (miércoles 6). Valle: 25-40/rachas 60 (miércoles 6).

(miércoles 6). Precordillera: 25-40/rachas 60 (miércoles 6).

(miércoles 6). Cordillera: 25-40/rachas 60 (lunes 4), 25-40/rachas 60 (martes 5) y 25-40/rachas 60 (miércoles 6).

Vientos también se harán presentes en Juan Fernández

El segundo aviso por vientos también se origina en el sistema frontal que se avecina y comprende al archipiélago de Juan Fernández, en la región de Valparaíso.

Allí, entre la madrugada y la tarde del martes 5 de mayo, se registrarán vientos de entre 25 y 40 km/h y rachas de hasta 60 km/h .

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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