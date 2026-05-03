"Una lluvia interesante para Santiago": Alejandro Sepúlveda pronostica día y hora en que el sistema frontal llegará a la RM

03 may. 2026 - 13:18 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, se refirió en Meganoticias Siempre Juntos a los dos sistemas frontales que afectarán al centro y sur del país, destacando que durante la semana que está por comenzar habrá posiblemente lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana.

Respecto al primer frente, que ya está dejando precipitaciones hasta la región del Biobío, el comunicador señaló que solo avanzará hasta la parte sur del Maule y que en Santiago solo dejará nubosidad en los cielos.

Lluvias y tormentas eléctricas en la zona central

Sin embargo, el panorama cambia completamente con el segundo sistema frontal que "no trae tanto frío" y que "trae el aporte de un río atmosférico, vale decir, vapor de agua".

Sepúlveda explicó que este frente que viene del oeste ingresará el martes a la altura de La Araucanía, en donde habrá sectores con "más de 100 milímetros" de agua caída.

"Lo más intenso será a partir del martes en la noche y hacia el miércoles" con "sectores de Arauco que pueden recibir más de 50 milímetros, viene con vientos que pueden llegar a 50 km/h en sectores de La Araucanía" y "rachas superiores a 40 km/h" en la costa de la zona central.

Debido al paso del primer sistema y el lugar de su origen, existe la "probabilidad de tormentas eléctricas" porque "va a tener más vapor de agua disponible y está la posibilidad de que desarrolle nubosidad de tormenta".

¿Cuándo llegarán las lluvias y las tormentas a Santiago?

Respecto a cuándo llegará la lluvia a la zona centro, el periodista fue preciso: "Miércoles a la hora del regreso a casa, después de las 18:00 horas de este miércoles, aparece la probabilidad de precipitaciones en Santiago, San Antonio, Valparaíso, Rancagua, y se extenderían hasta el amanecer del día jueves".

Así entonces, detalló que "hacia sectores cordilleranos, (se esperan) más de 15 milímetros" y que "en el centro de Santiago, por ahora, esto se va ajustando, pueden caer entre 8 y 13 (mm), ese es el último cálculo. Una lluvia interesante para Santiago".

Además, indicó que "podríamos tener tormentas eléctricas en la tarde-noche del miércoles en sectores de la región de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule".

"Luego de esto, se instala un anticiclón, un escudo antilluvias gigantesco, o sea, se cierra la llave del agua por varios días a partir del jueves en la madrugada", concluyó.

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