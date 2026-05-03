Salud militar: Marines de Estados Unidos activan nuevos protocolos de seguridad para reducir lesiones cerebrales por sobrepresión

03 may. 2026 - 13:05 hrs.

El Cuerpo de Marines de Estados Unidos enfrenta un grave problema médico en sus centros de entrenamiento: las detonaciones de las armas causan daños severos en el cerebro de las tropas por sobrepresión, llevando al Congreso a exigir soluciones para proteger la salud de los soldados.

La Dirección de Gestión de Riesgos asume el control para evaluar esta compleja situación. El general Sean Hoewing lidera la investigación sobre las consecuencias de las ondas expansivas, buscando equilibrar la protección del personal con el mantenimiento del poder bélico.

¿Cuáles son los nuevos protocolos de seguridad para los Marines?

Los altos mandos militares establecen requisitos estrictos de distancia obligatoria en los diversos polígonos de tiro. Los instructores y el personal auxiliar deben permanecer completamente fuera de la zona de peligro, una precaución que busca aislar a los individuos sin interacción directa con el armamento, informó Military Times.

Asimismo, se incorporó la Métrica Automatizada de Evaluación Neuropsicológica (ANAM): herramienta computarizada para evaluar la función cerebral. Este sistema permitió establecer una línea base de capacidad cognitiva individual, tras ser utilizada en especialistas de alto riesgo (instructores de armas y personal de campo de tiro).

Foto: Freepik

En septiembre de 2026, los médicos de la Armada planean integrar estos datos neurológicos en los exámenes periódicos de salud, con el objetivo de evaluar a todas las Fuerzas Armadas para septiembre de 2027. Sin embargo, los investigadores aún debaten si estas pruebas se realizarán de forma anual, bianual o cada tres años

El cuerpo militar también revisa los umbrales de riesgo permitidos por los reglamentos oficiales, manteniendo un límite de seguridad de cuatro libras por pulgada cuadrada (PSI) para las ondas explosivas. Los oficiales de alto rango buscan actualizar este límite técnico en 2029.

En este sentido, el Comando de Entrenamiento y Educación diseña nuevas políticas de protección para los escenarios peligrosos, así como para modificar los reglamentos e incorporar simuladores tácticos avanzados. Estos equipos modernos permitirán practicar las habilidades sin detonar explosivos reales de forma constante.

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