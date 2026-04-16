Poder militar de Irán: si los marines de Estados Unidos desembarcan esto es lo que les espera

16 abr. 2026 - 17:05 hrs.

Las crecientes tensiones en el Medio Oriente plantean un escenario militar nunca antes visto para las fuerzas de Estados Unidos, por lo que el Pentágono analiza ejecutar una posible incursión terrestre contra las estratégicas bases operativas del Ejército de Irán.

Los expertos en inteligencia internacional advierten sobre la inmensa capacidad defensiva que posee la república islámica. Por ello, las tropas estadounidenses se enfrentarían a un enorme arsenal y miles de soldados hostiles fuertemente equipados.

¿Con qué se enfrentarían los marines de Estados Unidos si llegan a Irán?

Las Fuerzas Terrestres iraníes agrupan a 350.000 efectivos listos para el combate táctico, superando ampliamente al total de unidades navales y aéreas combinados. Este poderío se estructura mediante una brigada logística, una de infantería, una aerotransportada, una de fuerzas especiales (Takavaran) y cinco de artillería, indicó el portal 1945.

Sin embargo, los estrategas identifican una importante debilidad dentro de estas filas defensivas: el ejército regular posee solo 130.000 soldados profesionales, frente a los 200.000 reclutas inexpertos. Esta situaicón limita drásticamente la capacidad real para sostener diversas operaciones bélicas.

Aún así, los mandos militares equipan a los pelotones con miles de rifles de batalla HK G3A6, PC-09 Zoaf y Tondar MPT9, creados a partir de diseños alemanes. El más reciente es el fusil MASAF-2 que recibió la 35ª Brigada de Reacción Rápida, con el objetivo de modernizar el armamento estándar de la nación.

El principal músculo defensivo descansa sobre cientos de vehículos blindados de combate. Se estima que la industria nacional ensambló hasta 250 modelos del Zulfiqar-3, tanques parecidos al M1 Abrams estadounidense y que poseen un devastador cañón 2A46 de 125 milímetros.

Además de sus creaciones locales, los batallones acorazados operan 460 tanques soviéticos T-72S fabricados bajo licencias de Rusia, Polonia y Bielorrusia. Incluso, las fuerzas armadas iraníes mantienen operativos unos 150 blindados M60 Patton comprados a Washington en la época del Sha.

Asimismo, disponen de 140 blindados Boragh para mover personal bajo fuego cruzado. Los mecánicos locales desarrollaron estos diseños en base al Tipo 86 de China. Cuentan con un cañón automático Shipunov 2A42 de 30 mm, una ametralladora PKT de 7,62 mm y capacidad para transportar hasta ocho soldados.

Ante este escenario, cualquier intento estadounidense de asaltar las costas enemigas desataría un conflicto convencional de proporciones históricas. La superioridad numérica local obligaría a los marines a emplear tácticas sofisticadas para lograr sobrevivir ante este denso e infranqueable escudo protector terrestre.

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