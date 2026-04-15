Más de 10 mil militares de Estados Unidos desplegados cerca de Irán: Cómo marcha el operativo en el estrecho de Ormuz

15 abr. 2026 - 11:15 hrs.

El bloqueo en el estrecho de Ormuz es un hecho, a decir de autoridades militares de Estados Unidos, luego de la orden dada por el presidente Donad Trump.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó el martes 14 de abril que “ningún buque ha logrado romper el bloqueo impuesto por este país a los puertos iraníes en el estrecho Ormuz”.

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El balance fue ofrecido transcurridas las primeras 24 horas de la operación.

¿Cuántos militares han desplegado para el bloqueo de Ormuz?

De acuerdo con el Centcom, más de 10.000 marineros, infantes de marina y aviadores estadounidenses están llevando a cabo la misión de bloquear los buques que entran y salen de los puertos iraníes.

El personal militar cuenta para el cumplimiento de operativo “con más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves”.

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“Durante las primeras 24 horas, ningún buque logró traspasar el bloqueo estadounidense”, asevera el Comando Central de Estados Unidos a través de su cuenta en la red X.

Informa, además en redes sociales del Centcom, que “seis buques mercantes acataron la orden de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta y regresar a un puerto iraní en el Golfo de Omán”.

Bloqueo imparcial del estrecho de Ormuz

En palabras del Centcom, “el bloqueo se aplica de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entran o salen de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán”.

También sostienen que las fuerzas estadounidenses “apoyan la libertad de navegación” de los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes.

Ormuz: paso estratégico

Por el estrecho de Ormuz pasa el 20 % del petróleo mundial. Este paso clave para el transporte mundial de crudo estuvo restringido por Irán desde que estalló la guerra con Israel y Estados Unidos, el pasado 28 de febrero.

La prensa informa que Ormuz fue uno de los puntos de discrepancia en las negociaciones que Teherán y Washington sostuvieron el fin de semana pasado en Pakistán.

Las conversaciones pueden retomarse esta semana, tal como asomó el presidente estadounidense, Donald Trump, el martes 14 de abril.

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