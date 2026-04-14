Desminado en el estrecho de Ormuz: Más militares de Estados Unidos y drones submarinos se suman a limpieza

14 abr. 2026 - 21:45 hrs.

Declaraciones cruzadas llegan sobre el estrecho de Ormuz, punto estratégico para el paso de buques petroleros y que ha cobrado un interés enorme tras el inicio de la guerra contra Irán, el 28 de febrero pasado.

El desminado de Ormuz ha sido el tema de conversación las últimas horas.

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Desde el domingo 12 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que ordenaría a la Armada de su país tomar el control sobre el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, desde Teherán se conoció: “La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas”, de acuerdo a la agencia Tasnim.

¿ Cómo harán el desminado en el estrecho de Ormuz

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que, desde el sábado 11 de abril, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) se prepararon para comenzar a desminar el estrecho de Ormuz, mientras dos destructores de la Armada llevaban a cabo operaciones.

Las “minas marinas” fueron colocadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, refuerza el Departamento de Guerra estadounidense.

Fuerzas adicionales de Estados Unidos, con más drones submarinos, se sumarán a las labores de limpieza durante estos días, anunciaron autoridades.

El fin de semana, Trump a Fox News adelantó: "Contamos con dragaminas (buque de guerra especializado en detectar, localizar y destruir minas marinas) de última generación, los más modernos y avanzados, pero también estamos incorporando dragaminas más tradicionales”.

Brad Cooper, almirante de la Armada y comandante del CENTCOM, afirmó que efectivamente habían activado en Ormuz el proceso de establecimiento de un nuevo paso marítimo y dijo que pronto compartirán “esta ruta segura con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio".

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