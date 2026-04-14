¿Dónde está ahora el portaaviones USS Gerald R. Ford? El buque vuelve a estar operativo tras ser reparado en Croacia

14 abr. 2026 - 14:30 hrs.

La Marina de Estados Unidos reanudó las operaciones del portaaviones USS Gerald R. Ford tras superar un proceso de reparaciones de emergencia en Croacia, por lo que ahora ya se encuentra navegando en el mar Mediterráneo.

Las autoridades militares confirmaron que este navío de propulsión nuclear recuperó su capacidad de despliegue aéreo táctico. Así, el colosal buque de guerra se acerca nuevamente con todos sus letales escuadrones hacia el Medio Oriente.

La última ubicación conocida del USS Gerald R. Ford

El superportaaviones permaneció atracado en el puerto de Split, en el suroeste de Croacia, hasta el 2 de abril. Esta parada técnica resultó obligatoria para solucionar rápidamente los daños causados por un incendio accidental originado en las zonas de lavandería y dormitorios, informó Aerospace Global News.

A pesar de que dos tripulantes resultaron heridos, el fuego nunca comprometió los avanzados sistemas de propulsión. Con nueve años de servicio activo, esta maravilla de la ingeniería naval cuenta con innovadoras catapultas electromagnéticas que incrementan la velocidad de los despegues de aeronaves.

El regreso de este inmenso navío de guerra constituye el restablecimiento de una base aérea soberana y totalmente móvil. A diferencia de los escuadrones terrestres, este complejo naval puede reposicionarse rápidamente, sin depender de los permisos políticos de otras naciones que a las fuerzas terrestres y áereas se les dificulta obtener.

Su flota aerotransportada incluye veloces cazas F/A-18E/F Super Hornets y EA-18G Growlers, aviones E-2D Hawkeye y helicópteros MH-60. Este letal conjunto de combate garantiza efectividad en misiones de ataque, superioridad aérea, guerra electrónica, alerta temprana de amenazas, guerra antisubmarina, logística, búsqueda y rescate.

El movimiento estratégico de esta plataforma militar responde directamente a las hostilidades recientes entre Estados Unidos e Irán, ya que su rápido enfoque sobre el Estrecho de Ormuz refuerza la capacidad operativa de Washington frente a las fricciones con Teherán.

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