Pagó cerca de 500 dólares en total: Mujer llora tras pedir el plato más caro sin saber el precio y su reacción se volvió viral

13 abr. 2026 - 20:22 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que prometía ser una noche glamorosa en Nueva York, Estados Unidos, terminó convirtiéndose en un momento viral lleno de llantos y risas para Sierra y sus amigas, luego de que pidiera un filete de 145 dólares (129.612 pesos chilenos) sin siquiera revisar el menú.

La historia fue relatada por la propia protagonista al medio People, donde explicó que todo ocurrió la noche del 13 de febrero, en la previa del Día de San Valentín.

Una reserva por error y una cena contra el tiempo

Sierra contó que el panorama surgió de forma improvisada, luego de que su madre hiciera una reserva equivocada en el restaurante Del Frisco's Double Eagle Steakhouse, liberando así un horario que ella decidió aprovechar junto a tres amigas.

Sin embargo, todo se complicó cuando llegaron cerca de las 22:45 y recién fueron ubicadas a las 22:54, a minutos del cierre de cocina.

“Nuestro camarero, Alejandro, se acercó y nos dijo: ‘Señoritas, no quiero interrumpir la emoción, pero la cocina cierra en seis minutos’”, recuerda Sierra. “Estábamos emocionadísimas porque era la primera vez que íbamos y la primera vez que salíamos todas juntas”.

La decisión impulsiva que lo cambió todo

Con poco tiempo para decidir, Sierra optó por pedir un plato sin revisar la carta, basándose solo en una conversación previa con su padrastro.

“Definitivamente fue un momento de ‘pensar rápido’”, dice. “Eso fue lo primero que se me ocurrió y simplemente dije: ‘¿Me pueden dar un filete tomahawk?’”.

Aunque sabía que no sería barato, no tenía idea del precio exacto. Según relató, el camarero se mostró atento y el plato cumplió las expectativas.

"Sinceramente, el bistec estaba increíble", dice. "Estaba realmente bueno; uno de los mejores bistecs que he probado en mi vida".

El momento viral: la cuenta

El punto más recordado de la noche llegó cuando comenzaron a calcular cuánto costaría la cena. Algunas estimaciones hablaban de entre 400 y 500 dólares, hasta que una amiga encontró la verdad.

“Mi amiga tomó un menú de otra mesa y gritó mi nombre completamente sorprendida”, recuerda. “Me dijo: ‘Sierra… ¡pediste lo más caro del menú!’”.

A pesar de lo anterior, Sierra destacó que la experiencia también tuvo un lado positivo inesperado, puesto que le permitió retomar contacto con personas de su pasado: "Sinceramente, haría todo exactamente igual", cerró.

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