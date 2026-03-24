¿Cuánto gana un músico en el Metro de Santiago? Cantante se hizo viral tras revelar la cifra que recibe a diario

24 mar. 2026 - 14:12 hrs.

A pesar de que el Metro de Santiago prohíbe cantar y tocar música en sus vagones y trenes, cientos de artistas circulan a diario por el tren subterráneo para poder reunir algo de dinero.

Lo que pocos saben es que estos artistas pueden llegar a juntar bastante durante el día. Así lo demostró el usuario de TikTok @hijodediosgl4.7, quien reveló la llamativa cifra que consiguió cantando cuatro horas en el Metro.



¿Cuánto gana un músico en el metro?

A través de un video que se viralizó en la red social, el artista chileno contó que trabaja en el Metro entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Tras ello, comenzó a contar el dinero que reunió durante su jornada y el cómputo final —contando billetes y monedas— fue de $13.750.

En otro de sus videos mostró el momento en que fue al banco a cambiar una cuantiosa cantidad de monedas, que sumaban $92 mil, dinero reunido en un par de días.

Para cerrar, aseguró que no hace estos videos para ostentar, "porque los que cantamos en el metro venimos de abajo (...) A mí me hace feliz que estoy ganando con lo que amo y me gusta. Aún no puedo arrendarme una casa o comprarme un auto, pero tengo fe en que lo voy a hacer", cerró.