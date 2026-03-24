Metro restablece servicio en Línea 5 tras suspensión en ocho estaciones

24 mar. 2026 - 08:59 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este martes, en plena hora punta, Metro de Santiago informó que el servicio fue suspendido en ocho estaciones de la Línea 5, debido a un tren averiado en Carlos Valdovinos. Actualmente, el servicio fue restablecido y se encuentra toda la red operativa.

En un principio, ante las consultas de los usuarios, el tren subterráneo informó que había un "corte de corriente momentáneo". Sin embargo, con el paso de los minutos, debió informar un retraso en la frecuencia habitual de trenes, para finalmente reportar la suspensión parcial de la Línea 5.

¿Qué estaciones fueron suspendidas?

A través de su cuenta de X, Metro informó que el "servicio está disponible en L5 desde Plaza de Maipú hasta Ñuble".

En específico, las siguientes estaciones fueron suspendidas:

Rodrigo de Araya

Carlos Valdovinos

Camino Agrícola

San Joaquín

Pedrero

Mirador

Bellavista de La Florida

Vicente Valdés

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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