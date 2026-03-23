Advierten alza en pasajes de buses interurbanos si cambia el Mepco: ¿Cuánto podrían subir los precios?

23 mar. 2026 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del debate instalado tras el anuncio de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sobre una eventual modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) vía decreto, la Asociación de Buses Interurbano ABI A.G. advirtió sobre un posible impacto en el valor de los pasajes.

Desde el gremio recalcaron que no se trata de una situación actual, sino de una proyección basada en un escenario de alza sostenida en el precio de los combustibles, en caso de eliminarse este mecanismo.

¿Cuánto podrían subir los pasajes?

Según estimaciones de ABI A.G., por cada $100 de aumento en el precio del litro de combustible, el costo directo por pasajero podría incrementarse en aproximadamente $1.000 en trayectos de larga distancia, como Santiago–Puerto Montt.

Al considerar otros costos operacionales que también se ven presionados —como neumáticos, aceites y mantenciones—, el impacto total podría situarse entre $1.500 y $2.000 por pasaje.

Esto implicaría, por ejemplo, que un pasaje de $15.000 podría subir a entre $16.500 y $17.000, mientras que uno de $10.000 podría alcanzar valores entre $11.500 y $12.000.

“No está ocurriendo hoy”

Desde la asociación enfatizaron que este escenario aún no se materializa. “Queremos ser muy claros: esto no está ocurriendo hoy. Es una proyección frente a un eventual escenario sin MEPCO, que es parte de la discusión pública actual. Nuestro objetivo es transparentar los efectos que esto podría tener en las personas”, señaló Carolina Navarrete, gerenta general de ABI A.G.

La ejecutiva advirtió que el principal riesgo radica en la acumulación de alzas en los combustibles.

“Este ejercicio está hecho en base a un aumento de $100 por litro, pero si las alzas se producen semana a semana, el efecto es acumulativo y puede traducirse rápidamente en incrementos mucho mayores en el valor de los pasajes”, agregó.

Desde el gremio explicaron que el impacto no solo responde al precio del diésel, sino a un conjunto de factores asociados a la operación del transporte.

“No es solo el diésel lo que sube: también aumentan los costos de neumáticos, lubricantes y mantención. Es toda la operación la que se encarece, y eso termina presionando las tarifas”, explicó.

El rol de los buses interurbanos

Finalmente, desde ABI A.G. hicieron un llamado a considerar estos efectos dentro de la discusión pública sobre el futuro del Mepco.

“El transporte interurbano cumple un rol clave en la conectividad del país. Por eso, cualquier cambio en los mecanismos de estabilización debe evaluar su impacto directo en millones de usuarios que dependen de este servicio”, concluyó.

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