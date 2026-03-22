"Se verán obligadas a ajustar sus tarifas": Federación de Buses expresa su preocupación por modificaciones al Mepco

22 mar. 2026 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los anuncios del Gobierno del Presidente José Antonio Kast que generó más controversias fue la posible modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). De hecho, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la iniciativa apuntando como uno de los argumentos la guerra en Medio Oriente y sus efectos sobre el petróleo.

Es más, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), adelantó que el Gobierno modificará el Mepco vía decreto, descartando así, por ahora, que el tema sea discutido en el Congreso. A raíz de la situación, la Federación Nacional de Buses (Fenabus) expresó su preocupación por la iniciativa de la administración Kast.

¿Qué dijo Fenabus?

A través de un comunicado, Fenabus enfatizó que el aumento de los combustibles y las modificaciones del Mepco son situaciones que ponen "en riesgo directo la operación del transporte de pasajeros en Chile".

Para argumentar el punto anterior, la entidad detalló: "A diferencia de otros sectores, el transporte interurbano, rural, internacional y de servicios industriales -incluyendo minería- opera sin subsidios, absorbiendo íntegramente el impacto de estas alzas. El diésel no es un insumo más: es el eje de la operación. Su encarecimiento sostenido tensiona al límite la viabilidad de las empresas, especialmente aquellas que prestan servicios en zonas rurales y extremas, donde la conectividad depende exclusivamente del transporte terrestre".

Si bien Fenabus reconoció que el escenario se agrava por factores externos, como la situación en Medio Oriente y la volatilidad del dólar, afirmó que "sus efectos se trasladan directamente a la realidad nacional, impactando a una industria que no cuenta con herramientas de mitigación".

Empresas podrían ajustar tarifas para poder operar

"Es necesario ser claros: así como en el transporte de carga los mayores costos se traspasan a los fletes, en el transporte de pasajeros esta presión ya está alcanzando un punto crítico. De persistir este escenario, las empresas se verán obligadas a ajustar sus tarifas para poder sostener la operación. No hacerlo implica, simplemente, dejar de operar. Y eso significa menos conectividad, menos servicios y mayor aislamiento para miles de personas a lo largo del país", reconoció Fenabus.

La entidad señaló que solicitó reuniones con el Ministerio de Hacienda y con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Louis de Grange, para tratar todo lo relacionado con la materia.

"Si no se adoptan medidas oportunas, el impacto no será solo para las empresas, sino directamente para los usuarios, las regiones y el desarrollo del país", concluyó Fenabus.