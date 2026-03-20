Marcel recuerda que mantuvieron el Mepco con el petróleo sobre los US$100: "No nos dedicamos a culpar al Gobierno anterior"

20 mar. 2026 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del debate por el alza de los combustibles y los eventuales cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el exministro de Hacienda Mario Marcel abordó el escenario actual y lo comparó con lo ocurrido durante el inicio del Gobierno de Gabriel Boric.

Cabe recordar que el actual jefe de la cartera fiscal, Jorge Quiroz, anticipió que el Gobierno prepara ajustes al Mepco, advirtiendo que el alto costo fiscal obliga a actuar con rapidez, en un escenario marcado por la guerra en Medio Oriente y sus efectos sobre el petróleo.

¿Qué dijo Mario Marcel?

En conversación con Radio Duna, planteó que “a nosotros nos tocó exactamente el escenario que estamos viendo ahora”, aludiendo al contexto internacional que marcó el precio del petróleo en 2022.

En esa línea, recordó que en ese entonces vino la guerra en Ucrania y que el precio del petróleo se fue sobre US$100 durante cuatro meses seguidos y que resolvieron que siguiera funcionando el Mepco.

“¿Y lo hicimos por qué? Porque en aquel entonces teníamos la inflación al alza, siguió subiendo hasta agosto del 2022; la situación de los hogares era complicada, la situación del transporte era complicada, y en eso se comprometieron recursos por US$ 2.500 millones. Pero eso se hizo dentro de un ejercicio de ajuste, o sea, igual se recortó el gasto en 23%”, sostuvo.

"No nos dedicamos a culpar al Gobierno anterior"

“Nosotros como Gobierno, a pesar de que teníamos una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al Gobierno anterior de la situación con la que partíamos. Nos dedicamos a trabajar, a gobernar”, señaló.

A esto agregó que “veníamos de un déficit muy grande, venía la PGU desfinanciada, venía toda la deuda con las generadoras eléctricas por el congelamiento de las tarifas, venía toda la deuda con los prestadores privados por el Covid-19; pero nos dedicamos a gobernar. Y lo tercero es que no teníamos previsto una reforma que bajara impuestos, ni tampoco teníamos planes de aumentar drásticamente el gasto público”.

Contexto económico del momento

Junto con abordar el debate actual, Marcel defendió la gestión fiscal del Gobierno de Gabriel Boric, destacando el ajuste aplicado en 2022.

“En 2022 el equipo económico aplicó el mayor ajuste en la historia de Chile y que también fue el mayor realizado en el mundo ese mismo año”, señaló.

Además, evitó entrar en polémicas con el Consejo Fiscal Autónomo, aunque reconoció desafíos pendientes. “No me gusta que no se cumpla”, afirmó sobre la regla fiscal.

Ingresos y limitaciones del gasto

El exministro también explicó el comportamiento de los ingresos fiscales en 2025, apuntando a factores que incidieron en su caída hacia el cierre del año.

“Si hay que catalogar algo de inusual es el comportamiento de los ingresos tributarios. Además de eso, acordémonos que cayó la producción de cobre, concentrado también en el segundo semestre, partiendo por el accidente de El Teniente, pero además también en un par de minas privadas grandes cayó la producción. Vino la caída del dólar, todas esas cosas”, sostuvo.

En paralelo, recordó que el 92% del gasto público está comprometido por ley o contratos, lo que limita la capacidad de hacer recortes.

Autocríticas por decisiones pasadas

Durante la conversación, Marcel también hizo un mea culpa respecto a algunas medidas impulsadas en el pasado, como la promesa de condonar el CAE.

“O sea, es evidente que lo que se planteó en el programa de Gobierno no era viable. Era la condonación total. Y se determinó en un proyecto que fue distinto”, afirmó.

Asimismo, se refirió a sus dichos sobre Javiera Martínez, a quien calificó como "la mejor directora de presupuesto de toda la historia", señalando que “creo que no fue una buena frase en su momento. Generó irritación. Motivó que se atacara a Javiera más de lo que justificaba”, agregando que “entonces lo que a mí me queda claro es que Javiera Martínez fue la directora de presupuestos más maltratada de la historia”.

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