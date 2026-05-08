Inician obras de mejoramiento en Parque San Martín de Viña del Mar

08 may. 2026 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de las obras de mejoramiento del Parque San Martín, el Municipio de Viña del Mar está desarrollando un nuevo diseño paisajístico, mejoras en el paseo costero y la construcción de un nuevo tramo de ciclovía.

Los trabajos se encuentran en plena ejecución y consideran la renovación de áreas verdes con nuevas especies ornamentales de bajo consumo hídrico, además de áreas de esparcimiento familiar y un tramo recreativo para el uso de rodados.

Plan de mejoramiento del Parque San Martín

Para que las obras se llevaran a cabo, se realizó un proceso de participación ciudadana a través de la plataforma digital "Viña Decide" y de manera presencial, mediante una instancia específica que involucró a residentes del sector.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti precisó que este plan de mejoramiento "ha sido una de las prioridades impulsadas a través de los procesos de participación ciudadana de 'Viña Decide'".

La jefa comunal agregó que el borde costero, pese a tener importantes avances en sectores como Las Salinas y Reñaca, "este espacio no había recibido mejoras significativas durante años".

"Por eso tomamos la determinación de invertir en este lugar, incorporando mejores áreas verdes, nuevas luminarias, nuevos árboles y un trazado que mejore el traslado en ciclos, que es muy necesario para el sector", añadió.

Ripamonti destacó que estas obras tienen como objetivo "dar seguridad y mejorar la experiencia de ciudad para los propios vecinos que disfrutan de este espacio público, pero también para los turistas que visitan este lugar emblemático de Viña del Mar".

Participación ciudadana

La consulta ciudadana fue un antecedente clave para la modernización de este sector. De acuerdo a la municipalidad, se busca resaltar la identidad y el oficio de los emprendedores que por años han trabajado en el lugar.

Es así que más de un millar de personas compartieron sus puntos de vista sobre la propuesta que busca renovar el tramo entre 10 y 15 Norte. La consulta arrojó que la mayoría de quienes visitan el borde costero lo hacen para caminar, despejarse, hacer deporte, disfrutar de la playa, comer, jugar y reunirse.

Los participantes también destacaron como atributos la vista al mar, la playa, las zonas de esparcimiento, los cafés y restoranes, el Muelle Vergara y los juegos.

Respecto de los usuarios del borde costero, la consulta identificó como principales visitantes a adultos, niños y niñas, seguidos por mascotas, personas mayores, turistas y grupos.

Nuevo tramo peatonal y recreativo

El Municipio de Viña del Mar inició la etapa de construcción de un nuevo tramo peatonal y recreativo para rodados en Avenida San Martín, desde 10 hasta 15 Norte, que se complementará con las ciclovías existentes en Av. Perú, Jorge Montt, 8 Norte, 1 Oriente, 1 Poniente y calzadas de 3, 5, 6 y 7 Norte.

La extensión de este tramo recreativo contará con señalización, diseño y estándares de seguridad, a fin de permitir una sana convivencia entre deportistas, ciclistas, peatones y vehículos motorizados.

La construcción de este nuevo segmento para el uso seguro de rodados -que incluye demarcación de tránsito- implica una inversión municipal superior a los $186 millones y se realizará en dos etapas, la primera de las cuales ya está en ejecución.