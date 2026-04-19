Demolerán viviendas construidas para damnificados del megaincendio de Viña del Mar: ¿Cuáles son las razones?

19 abr. 2026 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una lamentable situación está viviendo un grupo de familias del sector de El Olivar, en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso, debido a que las viviendas que iban a recibir tras el megaincendio de 2024 deberán ser demolidas.

En concreto, dos informes detectaron que las edificaciones tenían problemas técnicos, razón por la que desde el Ministerio de Vivienda se decidió realizar la demolición de más de 50 viviendas.

¿Qué dijo el seremi de Vivienda?

El seremi de Vivienda de la región de Valparaíso, Marcelo Ruiz, contó que "a partir de dos informes, uno interno del ministerio, apareció que las viviendas presentan graves fallas en materia estructural y constructiva. Además, uno de los informes agrega que hay problemas respecto a la resistencia al fuego".

"Todos estos factores ponen en riesgo a las familias y, por tanto, nosotros como ministerio no podemos entregar casas que pongan en riesgo a las familias y por eso hemos tenido que tomar esta decisión, que entendemos que es lamentable. Nosotros empatizamos con la angustia de las familias, pero ante la gravedad de la información que arrojan estos informes, nos vemos obligados a impulsar esta demolición", indicó el seremi de Vivienda.

Al ser consultado sobre la posibilidad de reforzar las viviendas en lugar de demolerlas, Ruiz explicó que "el reforzamiento no es compatible con la habitabilidad que se espera en estas viviendas. Segundo, el reforzamiento implica operaciones que son tan costosas y largas como demoler; el reforzamiento estructural va a transformar la habitabilidad de las viviendas y, por tanto, las viviendas que van a recibir estas familias no serían en las mismas condiciones en que ellos las vieron originalmente".

Respecto a los plazos en que las familias podrían tener sus viviendas, el seremi de Vivienda informó que "nuestro plan es iniciar a finales de mayo la construcción de las primeras viviendas y el plan establece en diciembre entregar esas viviendas".

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