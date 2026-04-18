¿Por qué están sonando las sirenas de los buques en Valparaíso? Armada explica las razones

18 abr. 2026 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

En los últimos días, varios habitantes de la ciudad de Valparaíso y sus alrededores han reportado el constante sonar de las sirenas de los buques que navegan por la bahía del "puerto principal".

A través de redes sociales, muchos vecinos y turistas de la zona han expresado su malestar, ya que las sirenas de estos barcos se han escuchado incluso hasta altas horas de la noche.

¿Por qué suenan las sirenas de los barcos en Valparaíso?

Considerando esta "polémica", la Armada de Chile salió a explicar la situación, señalando que todo se debe netamente a un protocolo de seguridad por las condiciones climáticas que se han registrado durante las últimas jornadas en la bahía.

El capitán de corbeta Sergio Roa, subjefe de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, explicó que "nos encontramos con un aviso de marejadas vigente hasta el día 19 de abril en la bahía de Valparaíso, así mismo, con una condición de baja visibilidad, debido a la presencia de niebla".

Esta última condición ha llamado la atención durante los últimos días, ya que en varios registros se puede ver que la bahía ha estado completamente cubierta, incluso opacando a la visita del portaaviones estadounidense USS Nimitz, al que ha costado poder verlo a simple vista por la niebla.

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Teniendo en cuenta estos fenómenos meteorológicos, el capitán de corbeta Roa señaló que "las embarcaciones, de acuerdo al reglamento internacional para prevenir los abordajes, podrán emitir por su seguridad señales sonoras".

En palabras más simples, los barcos que están transitando por Valparaíso están haciendo sonar constantemente sus sirenas, con la finalidad de evitar colisiones entre ellos durante este panorama de poca visibilidad en las aguas de la "Perla del Pacífico".

Revisa las explicaciones de la Armada

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