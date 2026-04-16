USS Nimitz: ¿Cómo es el portaaviones estadounidense que arribó a Valparaíso por la operación Southern Seas 2026?

16 abr. 2026 - 20:31 hrs.

¿Qué pasó?

Efectivos de las fuerzas navales estadounidenses se encuentran desarrollando ejercicios militares en nuestro país, en el marco de la operación Southern Seas 2026, que tiene por objetivo fortalecer la coordinación entre países en materia de defensa.

En este marco, se confirmó para mañana viernes el arribo a Valparaíso del portaaviones USS Nimitz, perteneciente a la Armada de Estados Unidos.

Este buque naval, que desplaza más de 90.000 toneladas y posee propulsión nuclear, permitirá a las fuerzas nacionales llevar a cabo ejercicios de entrenamiento e intercambiar experiencias en operaciones de alta complejidad.

El barco llegará acompañado por otras unidades, entre ellas el Destructor USS Gridley y el Petrolero USNS Patuxent.

¿Cómo es el portaviones USS Nimitz?

El USS Nimitz fue construido en Estados Unidos y botado en 1972, siendo posteriormente comisionado en 1975. Se trata de una de las principales unidades de su tipo, pudiendo alcanzar velocidades superiores a los 30 nudos.

El portaaviones USS Nimitz puede albergar cerca de 90 aeronaves y helicópteros, junto con una dotación de 3.200 tripulantes y cerca de 2.480 efectivos del grupo aéreo embarcado. Su presencia en nuestro país marca una de sus últimas operaciones, antes de iniciar su retirada del servicio activo proyectada para mayo de 2027.

USS Nimitz es el buque insignia del Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz, un escuadrón que además está compuesto por personal embarcado en el Grupo de Ataque de Portaaviones 11; el escuadrón de destructores Desron 9, el Ala Aérea Embarcada CVW 17 y Destructor USS Gridley, además de una serie de escuadrones que operan aeronaves.

Estas embarcaciones contemplan entrenamientos combinados y recaladas en distintos puertos de la región, ejercicios destinados a fortalecer el trabajo conjunto entre las fuerzas navales de distintos países.

Al respecto, el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EE. UU., señaló: “El despliegue de Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestras naciones socias en el ámbito marítimo”.

Operativo Southern Seas 2026 en la región: misión de cooperación internacional

El despliegue Southern Seas 2026 contempla operaciones en distintos países además de Chile, entre los que se cuentan Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, México, Jamaica, entre otros países de la región.

“Despliegues como este demuestran nuestro firme compromiso de garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Esta misión es un claro ejemplo de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, generar confianza y trabajar juntos para contrarrestar las amenazas comunes”, indicó el contralmirante Sardiello.

Una de las actividades bilaterales que se han realizado en el marco del operativo fue el vuelo en formación entre aeronaves F-16 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y aviones de combate Boeing F/A-18 Super Hornet, embarcados en el USS Nimitz.

Estas maniobras realizadas frente a la costa chilena forman parte de la undécima edición de la operación Southern Seas desde su inicio en 2007. La misión actual comenzó en marzo de 2026 bajo la coordinación del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom).

Durante la jornada de este jueves, el presidente José Antonio Kast realizó una visita al portaaviones USS Nimitz, en Coquimbo, que destaca como una de las principales unidades navales a nivel mundial.

En la instancia, el mandatario pudo conocer en terreno sus capacidades operativas y abordar aspectos vinculados a la cooperación entre Chile y Estados Unidos en materia de defensa y seguridad.

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