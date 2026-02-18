"Más control en nuestra frontera norte": Así son los nuevos drones que se sumarán en el resguardo de la frontera norte

18 feb. 2026 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes la Ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, anunció la incorporación de tres nuevos drones de largo alcance. Con estos serían 21 los equipos que operan en el despliegue militar fronterizo. El anuncio se da en el marco del Sistema Integrado de Frontera (SIFRON).

Características de los drones

De acuerdo con información entregada por el Ministerio de Defensa Nacional, estos drones tienen una envergadura de 260 centímetros, cámaras con visión 360°, seguimiento automático y tecnología de mapeo de alta presión.

Asimismo, poseen una capacidad para cubrir hasta 1.200 hectáreas en un solo vuelo. El fuselaje es resistente a condiciones extremas y está compuesto por fibra y carbono. El objetivo de su instalación es garantizar más control en la frontera norte del país.

Baja en ingresos irregulares

La ministra Delpiano, reportó una baja del 54% en los ingresos irregulares a través de la frontera norte de Chile. Actualmente, la cifra llegó 26 mil, casi la mitad de los que se registraban en 2021, año en que se contabilizaron 56 mil ingresos.

En este sentido, la autoridad destacó la labor de las fuerzas armadas desplegadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, que según informó, han logrado frenar el ingreso ilegal y desbaratar redes de crimen organizado.

"Se ha hecho un trabajo muy necesario. Del peak de ingresos irregulares registrados en 2021 se ha bajado proporcionalmente a más de la mitad y también se ha desbaratado mucho contrabando y crimen organizado", expresó la ministra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio de Defensa Nacional (@mindefchile)

La inversión realizada para el Sistema Integrado de Frontera supera los 13 millones de dólares. Involucra la adquisición de vehículos todoterreno, cámaras con visión nocturna, drones y puestos de observación fronteriza fijos y móviles.

Todo sobre Defensa Nacional