Scooters eléctricos dejarán de funcionar en Concepción: Conoce la razón

12 feb. 2026 - 14:18 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Concepción informó que el próximo 23 de marzo dejarán de funcionar los scooters eléctricos a causa del término de contrato que mantienen con la empresa Woosh. Este servicio ofrece una alternativa de movilidad urbana sostenible y rápida.

Son más de 500 los scooters que quedarán fuera de circulación, medida que afecta a muchos usuarios, por lo que se están buscando alternativas para la movilidad en la capital de la región del Biobío.

Se busca nuevo contrato

El director de tránsito de la Municipalidad de Concepción, René Dufeu explicó que el actual contrato es sin opción de renovación. Sin embargo, se está trabajando desde "las unidades técnicas para generar una licitación y sistema de concesionado de scooters que venga a reemplazar y formalizar el método actual".

Polémica por uso de scooters

Si bien, los scooters son una forma de traslado útil y en ocasiones necesaria, ha generado ciertas diferencias entre usuarios y peatones, pues, hay quienes creen que representan un riesgo para la seguridad vial si no se establecen normas respecto a su uso y control.

Algunas de las exigencias de los peatones es que no se permita dejar los scooters fuera del sitio establecido para estacionarlos, que se regule el tránsito y la velocidad de estos vehículos en la vereda y garantizar normas que reduzcan el riesgo de accidentes.

@woosh.cl Instagram

Pese a que Woosh dejará de operar en la comuna de Concepción, su presencia se mantiene en la región del Biobío, pues, recientemente, empezó a trabajar en San Pedro de la Paz. Por el momento, habilitaron 150 scooters ubicados en los sectores Villa San Pedro y Huertos familiares.

"Concepción sigue siendo parte del camino. Hoy, San Pedro de la Paz es el punto de encuentro", escribió la empresa en sus redes sociales.

A menos de una semana se reportó el robo de uno de los equipos, no obstante, el balance inicial respecto al funcionamiento de estos vehículos es positivo y se mantendrá en período de observación hasta el fin de la época estival.

Todo sobre Región de Biobío