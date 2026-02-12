Temblor en la zona centro norte: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 4,1 se registró durante la tarde de este jueves en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 15:19 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 11 kilómetros al oeste de Punitaqui, a 35 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
