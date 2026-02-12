Son cuatro vuelos a la semana: LATAM reanuda vuelos a Venezuela a través de filial en Colombia

12 feb. 2026 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

Latam Airlines anunció que, desde el próximo 23 de febrero y a través de su filial en Colombia, se reanudará la conexión aérea Bogotá-Caracas. Por ahora serán cuatro vuelos semanales que operarán los días lunes, miércoles, jueves y domingo.

La aerolínea espera aumentar las operaciones a siete vuelos semanales desde el primero de abril. La aprobación de las autoridades aeronáuticas de ambos países se encuentra en trámite.

De los cuatro vuelos disponibles, hay dos alternativas en cuanto a horario y escalas. La primera tiene hora de salida a las 00:10 y llegada a las 14:44 con una escala en Bogotá.

La segunda opción ofrece un itinerario de 41 horas y 29 minutos, hace tres paradas para llegar a Caracas: Lima, Cartagena de Indias y Bogotá. Este vuelo tiene horario de salida en Santiago para las 22:15 y llegada a destino a las 14:44.

ATON

Vuelos a la venta

Los vuelos de Santiago a Venezuela ya están a la venta. El viaje más corto con escala en Bogotá será operado de Chile a Colombia con la aerolínea española Wamos Air y el viaje de Colombia a Venezuela estará a cargo de Latam Airlines Colombia.

En el caso de la ruta más larga con conexión en Lima, Latam Airlines Perú será quien opere de Santiago a Cartagena de Indias y finaliza la ruta Latam Airlines Colombia.

ATON

El precio de los pasajes supera los 250 mil pesos chilenos en el caso de los más económicos y alcanza los 378 mil el más costoso.

Pasajeros con vuelos suspendidos

A finales de 2025, muchos pasajeros con pasajes comprados para viajar a Venezuela se vieron obligados a suspenderlos por razones variadas, pero principalmente por seguridad. No obstante, podrán reubicarse sin costo adicional a partir del 23 de febrero.

"En LATAM tenemos un interés claro y sostenido en seguir creciendo en Venezuela. Colombia cumple un papel fundamental en la reactivación y el desarrollo económico del país, y como grupo aéreo líder en la región, tenemos la responsabilidad y la capacidad de contribuir por medio de una conectividad aérea robusta y sostenible”, dijo Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

