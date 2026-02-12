Rusia bloquea WhatsApp por incumplir su legislación y promueve Max como reemplazo

12 feb. 2026 - 14:41 hrs.

El gobierno de Rusia confirmó este jueves el bloqueo de la operación de la aplicación de mensajería encriptada WhatsApp, a raíz de las “reticencias” de la plataforma para ajustarse a la legislación vigente en el país.

El regulador ruso ya había impuesto esta semana restricciones a la aplicación Telegram, acusándola de violar la normativa local, en medio de un avance sostenido contra redes sociales con sede en el extranjero.

"Una aplicación de vigilancia propiedad del Estado"

“Efectivamente, esa decisión fue adoptada e implementada”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien justificó la medida en la “reticencia de cumplir con las normas y la letra de la legislación rusa” por parte de WhatsApp, propiedad del gigante estadounidense Meta, al igual que Facebook e Instagram.

Peskov también llamó a los ciudadanos rusos a utilizar como alternativa la aplicación local Max, lanzada en 2025 y presentada como una plataforma de “mensajería nacional emergente”.

Durante la noche del miércoles, WhatsApp denunció en la red social X un intento del gobierno ruso de “bloquear por completo” la plataforma “para empujar a la gente hacia una aplicación de vigilancia propiedad del Estado”, en referencia a Max.

Los cuestionamientos a Max

“Intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de una comunicación privada y segura es un paso atrás y solo puede conducir a una menor seguridad para la población de Rusia”, añadió la plataforma.

Max, desarrollada por VK —el mayor conglomerado ruso de redes sociales—, se promociona como una superaplicación que también ofrece acceso a comercios en línea.

Sin embargo, no cuenta con cifrado de extremo a extremo en las conversaciones, a diferencia de WhatsApp. Por ello, abogados y expertos han expresado preocupación de que la plataforma pueda convertirse en una herramienta de vigilancia estatal.