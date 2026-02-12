Pensó que su dolor de espalda se debía al colchón en el que dormía y resultó tener severa enfermedad

12 feb. 2026 - 02:56 hrs.

Gabrielle Altoft, una madre de 32 años, comenzó a presentar cansancio extremo y dificultad para respirar, esto sumado a un constante dolor de espalda, lo que lo atribuyó a un colchón antiguo en el que dormía.

La mujer optó por tomar medicamentos para aliviar el dolor, pero estos no hicieron efecto, lo que la llevó a acudir a su médico de cabecera, quien le recomendó ir a fisioterapia, consignó Mirror.

El severo diagnóstico

En un inicio, los doctores no encontraron anomalías en su organismo. Pero fue en diciembre del año pasado cuando un especialista le dio un impactante diagnóstico: leucemia mieloide aguda, un tipo agresivo de cáncer de sangre.

Gabrielle, que vive en el condado de Norfolk, en Inglaterra, manifestó que su vida cambió de la noche a la mañana: "Pensé que me iba a morir de lo mal que me sentía", sostuvo.

"Fingí que no había pasado nada delante de los niños"

En ese momento, afirmó que "volví a casa y fue realmente extraño; todo fue surrealista. Fingí que no había pasado nada delante de los niños. Fue muy duro".

Gabrielle en el hospital / Mirror

Una vez que recibió el diagnóstico, dio inicio a una quimioterapia intensiva. En medio de este proceso, recalcó lo decepcionada que se sintió de lo tarde que descubrieron su enfermedad.

"Sabía que si alguien se hubiera tomado el tiempo de revisar todos mis análisis de sangre, habría sido muy evidente que algo no estaba bien en mí", añadió.

