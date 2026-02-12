¿Giro en el caso Madeleine McCann? Fiscal plantea que principal sospechoso debería ir a la corte nuevamente

12 feb. 2026 - 04:02 hrs.

¿Qué pasó?

El Fiscal General de Alemania (GBA) plantea que Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, debería ir a la corte nuevamente, pese a haber sido liberado en 2025.

Según informó The Sun, en ese momento la determinación sorprendió a los policías y los fiscales, quienes necesitaban una declaración de culpabilidad para mantenerlo preso para toda la vida.

¿Brueckner podría ir a la cárcel?

Una fuente del citado medio puntualizó en la postura del Fiscal General, afirmando que "esto demuestra que todavía hay voluntad en Alemania para sacar a Christian Brueckner de las calles y para que enfrente los crímenes de los que las víctimas lo acusan de ser responsable".

Por ahora, no se descarta que el Tribunal Supremo de Alemania realice una apelación. Además, trascendió que la posición del Fiscal General podría tener un gran impacto en lo que ocurra en un futuro.

¿Dónde está el sospechoso ahora?

Brueckner había cumplido una condena de siete años por violación en contra de una mujer. En medio de su estadía en la cárcel, la investigación sobre la desaparición de "Maddie" continuó avanzando, aunque no hubo mayores hallazgos.

Al día de hoy, el principal sospechoso no huyó a ningún lado (se especulaba que podría hacerlo) y permanece viviendo en un bosque al norte de Alemania, alejado de la policía y la prensa.

Todo sobre Madeleine McCann